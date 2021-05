Handy-​​Räuber überfallen Männer in Differdingen

Zwei Handy-Räuber haben am späten Donnerstagabend in Differdingen zugeschlagen. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, haben die bislang unbekannten Täter zwei junge Männer gegen 22.30 Uhr überfallen. Die Maskierten haben demnach mit Gewalt versucht, ihren Opfern die Mobiltelefone zu entreißen.

Die Opfer wehrten sich und so flohen die Angreifer mit einem Telefon als Beute in Richtung Bahnhof. Die jungen Männer erlitten bei dem Überfall leichte Verletzungen. Die Täter waren bei der Tat ganz in Schwarz gekleidet, trugen Masken und Handschuhe, wie es im Polizeibericht heißt.

(L'essentiel)