Defektes Auto auf der A1 lähmt Berufsverkehr

A1 Autoroute de Trèves, Frontière Allemagne Richtung Croix de Gasperich zwischen Kirchberg und Hamm

Durch einen am Howaldtunnel liegengebliebenen Kleintransporter hat sich der Berufsverkehr am Montagmorgen auf der A1 in Richtung Gaspericher Kreuz auf eine Länge von bis zu neun Kilometern angestaut. Die rechte Fahrspur war zeitweise für den Verkehr gesperrt.

Auch der Verkehr auf der A7 in Richtung Hauptstadt war zeitweise von dem Stau betroffen. Laut ACL gab es dort einen Rückstau von etwa sechs Kilometern.

(L'essentiel)