Betrunkener Juwelendieb auf frischer Tat ertappt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde ein Mann unter Alkoholeinfluss bei einem Einbruch in einem Juweliergeschäft in der Rue Grande-Duchesse-Charlotte in Mersch auf frischer Tat ertappt, so die Polizei. Nachdem die Alarmanlage des Geschäfts ertönte, sahen die Beamten, die auf Streife in der Nähe waren, einen Mann der dort ein Fenster eingeschlagen und einige Schmuckgegenstände aus der Vitrine entwendet hatte.

Dann ergriff der Täter die Flucht, konnte aber kurze Zeit später gestellt werden. Der alkoholisierte Mann führte vermeintliches Einbruchswerkzeug und Handschuhe mit sich, die sichergestellt wurden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige festgenommen und gestern dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Die sichergestellten Gegenstände wurden beschlagnahmt.

(L'essentiel)