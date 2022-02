Polizistin wurde mit Faust auf den Kopf geschlagen

Bei einer Kontrolle der Bars und Restaurants in den Rives de Clausen wurde eine Polizei-Patrouille von einer alkoholisierten Person angegriffen. Die Beamten wurden zunächst wegen seines Benehmens an einer Busstelle auf den Mann aufmerksam. Als er fast von einem Bus erfasst wurde, wollte die Polizei den Mann auf dem Bürgersteig wieder in Sicherheit bringen, dieser wehrte sich allerdings. L'essentiel-Informationen zufolge, mischte sich eine weitere Person ein, woraufhin die Situation aus dem Ruder lief. Die Beamten wurden beleidigt und es kam zu Rangeleien.

Als die Patrouille versuchte beide Personen festzuhalten, wurde eine Polizistin wurde mit der Faust auf den Kopf geschlagen, ein weiterer Polizist wurde an den Haaren gezogen und ebenfalls geschlagen. Es musste Verstärkung geholt werden, um die Situation zu schlichten. Beide Männer wurden zur Polizeiwache gebracht, während die Polizisten, die angegriffen wurden, zur Kontrolle ins Krankenhaus kamen.

(nc/L'essentiel)