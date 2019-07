Drogendealer auf frischer Tat ertappt

Einer Polizeistreife fiel am Sonntag, 7. Juli, ein verdächtiger Mann auf. Die Beamten befanden sich gerade auf einer Patrouille in der Umgebung des Drogenhilfezentrums «ABRIGADO» in Luxemburg-Stadt. Der Mann stand umringt von Drogenkonsumenten in der Nähe der Einrichtung. Als die Gruppe die Polizisten bemerkte, flüchteten sie sofort.

Den Beamten fiel auf, dass der Verdächtige etwas in Richtung eines der vor Ort aufgestellten Zelte warf. Bei der anschließenden Kontrolle konnte bei dem Mann zirka 370 Euro Bargeld gefunden werden. In dem Eingangsbereich des Zeltes wurden insgesamt 53 Drogenpäckchen sichergestellt. Die Personen, die sich im Zelt befanden wurden ebenfalls durchsucht, bei ihnen fand die Polizei neben Drogen auch noch Diebesgut.

Der vermeintliche Dealer wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft an Ort und Stelle verhaftet, ein Richter hat Haftbefehl gegen ihn erlassen.

(L'essentiel)