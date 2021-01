Autofahrer wird bei Unfall auf CR 118 schwer verletzt

Ein Mann ist am Samstagabend gegen 21 Uhr auf dem CR 118 von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Das teilt die Police Grand-Ducale am Sonntag mit. Demnach ist das Fahrzeug in einem angrenzenden Waldstück zum stehen gekommen. Der Fahrer ist dabei eingeklemmt worden und das automatische Notrufsystem seines Wagens alarmierte die Rettungskräfte selbstständig.

Die Einsatzkräfte forderten den Streudienst an, da die Fahrbahn an der Unfallstelle glatt war. Nach seiner Bergung aus dem Unfallwagen wurde der Fahrer in ein Krankenhaus transportiert. Laut Zeugenaussagen ist dem Unfall ein missglücktes Überholmanöver vorausgegangen, bei dem der Unfallfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren habe. Der CR 118 musste für die Dauer der Bergungsarbeiten für den Verkehr gesperrt werden.

(L'essentiel)