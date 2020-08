Bäckerei-​​Überfall endet mit leeren Händen

Zwei bewaffnete Männer drangen am Dienstagmorgen gegen 5.30 Uhr maskiert in eine Bäckerei in der Rue du Pont in Echternach ein. Draußen wartete ein weiterer Komplize. Die Männer bedrohten einen Mitarbeiter mit ihrer Waffe und verlangten den Inhalt der Kasse.

Da der Angestellte jedoch nicht in der Lage war, die Kasse zu öffnen, flohen die beiden Personen mit leeren Händen und zu Fuß in eine unbekannte Richtung. Die Polizei startete einen Zeugenaufruf, um die beiden etwa 18-jährigen Jugendlichen zu finden, die in dunklen Farben gekleidet waren und Deutsch mit einem luxemburgischen Akzent sprachen. Über den dritten Komplizen liegen keine Informationen vor.

Zeugen können sich bei der Police Grand-Ducale unter der Telefonnummer 113 oder per E-Mail unter spj.rgb@police.etat.lu melden.

(L'essentiel)