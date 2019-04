Autofahrer erfasst Frau an Fußgängerampel

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eine Fußgängerin wurde am Montagnachmittag gegen 14 Uhr an der Kreuzung zwischen der Rue de Hesperange und der Route de Thionville in Bonneweg von einem Auto erfasst. Das teilt die Police Grand-Ducale mit.

Das Auto kam aus der Route de Thionville. Die Ampel hatte dem Fahrer zwar Grün gezeigt, allerdings hatte auch die Fußgängerin grünes Licht.

Nach Angaben der Polizei konnte der Autofahrer der Fußgängerin nicht mehr ausweichen. Die Frau wurde vor Ort behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Wie schwer sie bei dem Unfall verletzt wurde, gab die Polizei nicht bekannt.

(L'essentiel)