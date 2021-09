Auto erwischt Radfahrer beim Abbiegen

Ein Radler ist am Donnerstagmorgen in der Rue Rollingergrund bei einem Unfall mit einem Auto verletzt worden. Der Mann war gegen 11 Uhr mit seinem Rad in der Rue de Rollingergrund unterwegs, wie die Polizei am Donnerstag mitteilt. Eine Autofahrerin, die von der Rue de Kopstal nach rechts in die Straße einbog, erwischte demnach den Radfahrer.

Der Mann am Lenker wurde durch den Zusammenstoß auf die Fahrbahn geschleudert und erlitt multiple Verletzungen. Über den genauen Gesundheitszustand des Mannes machte die Polizei keine Angaben. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache soll nun ein Unfallprotokoll klären.

(L'essentiel)