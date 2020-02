Motorrad brennt in Escher Tiefgarage ab

Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, hat es in der Nacht zum Montag in der Tiefgarage an der Escher Rue de l'Université gebrannt. Im ersten Untergeschoss hatte ein Motorrad gegen 0.15 Uhr Feuer gefangen, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Durch ein schnelles Eingreifen der Feuerwehr, konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden. Um die genaue Brandursache zu ermitteln wurde eine Untersuchung in die Wege geleitet.

Ein Teil des Parkhauses war am Montagmorgen noch geschlossen. Zahlreiche Autofahrer mussten sich einen anderen Stellplatz suchen. Ein Sprecher der Universität erklärte, dass umstehende Fahrzeuge nicht beschädigt wurden, da die sich die Sprinkler sofort eingeschaltet haben.

(L'essentiel)