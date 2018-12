Dieb geht Sicherheitsbeamten ins Netz

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Ladendiebstahl konnte am Sonntagnachmittag, dank des schnellen Eingreifens eines Sicherheitsbeamten, verhindert werden. Ein Mann versuchte in der Grand-Rue in einem Parfüm-Geschäft eine Parfümflasche mitgehen zu lassen. Doch noch ehe er den Laden verlassen konnte, wurde er von der Security gestoppt.

Als die Polizei am Ort des Geschehens eintraf, wurde festgestellt, dass der Mann bereits Anfang Dezember straffällig geworden war. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er festgenommen und dem Untersuchungsrichter am Montagmorgen vorgeführt.

(L'essentiel)