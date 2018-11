Mehrere brutale Schlägereien am Wochende

In der Nacht von Samstag auf Sonntag musste die Polizei in mehrere Kämpfe im ganzen Land eingreifen, wie sie am Sonntag mitteilte. In Kayl war ein Streit in einer Bar eskaliert, bei dem der Betreiber aus einem unbekannten Grund in Streit mit einem Kunden geriet. Daraus entwickelte sich eine Schlägerei, die von der Polizei getrennt werden musste.

Andernorts fanden die Kämpfe im öffentlichen Raum statt. In Schieren gab es eine Prügelei in der Rue de la Gare zwischen mehreren Beteiligten. Dabei wurde auch ein Messer gezogen. Als die Polizei eingriff, waren bereits mehrere Personen leicht verletzt. Auch in Grevenmacher gab es eine Schlägerei in der Nähe der Kirche, in welche drei Personen verwickelt waren. Hier gab es keine Verletzten.