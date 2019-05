Frau lebensgefährlich nach Lkw-​​Crash verletzt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Aus noch ungeklärter Ursache hat eine Autofahrerin am Mittwochmittag in Merl in der Route de Longwy die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, wobei sie zunächst mit einem parkenden Auto zusammenstieß und anschließend mit dem Heck eines Lkw kollidierte.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt, Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

(L'essentiel)