Betrunkener Lkw-​​Fahrer kracht in Garage

In der Wëlzerstrooss in Drauffelt hat ein Lkw-Fahrer in der Nacht auf Donnerstag gegen 1.45 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in die an ein Haus angebaute Garage gekracht. Das teilt die Police Grand-Ducale mit. Der Lkw erfasste auch einen vor dem Haus abgestellten Pkw.

Bei der Unfallaufnahme stellte eine angerückte Polizeistreife fest, dass der unverletzte Fahrer zu viel Alkohol getrunken hatte und ordnete eine Blutprobe an. Sein Führerschein wurde eingezogen und ein provisorisches Fahrverbot erstellt.

Weil durch den Unfall auch eine größere Menge an Treibstoff in den Abwasserkanal gelaufen ist, wurden das Wasserwirtschaftsamt und der Abwasserverband Siden in Kenntnis gesetzt. Die Straße war am Donnerstagmorgen noch gesperrt.

(sw/L'essentiel)