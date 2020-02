Radfahrer in Esch/Alzette von Lkw erfasst

Am Escher Kreisverkehr Raemerich ist am Mittwoch ein Fahrradfahrer von einem Lkw erfasst worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.15 Uhr. Nach Angaben eines Polizeisprechers, seien der Lkw und der Radfahrer in die gleiche Richtung unterwegs gewesen.

Durch den Zusammenstoß sei der Radfahrer unter den Laster geraten. Aus dieser Lage konnte er aber nach wenigen Minuten befreit werden. Der Mann wurde bei dem Unfall nicht lebensgefährlich verletzt, dennoch brachte ihn ein Krankenwagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

(L'essentiel)