Männer treten Bustür ein und verprügeln Fahrer

Als ein Busfahrer am gestrigen Mittwoch an einer Haltestelle in der Avenue Monterey in Luxemburg-Stadt Passagiere aufnehmen wollte, traten zwei junge Männer von außen die hintere Bustür ein. Im Bereich der Fahrerkabine kam es zwischen den Männern zu einem Gerangel, wobei die Frontscheibe des Linienbusses stark beschädigt wurde.

Die Täter flüchteten daraufhin in Richtung Merl, konnten jedoch nach kurzer Fahndung festgenommen werden. Beide waren stark alkoholisiert, es wurde Strafanzeige erstattet.

(L'essentiel)