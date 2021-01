Streithenne muss ihre Haftstrafe antreten

Die großherzogliche Polizei hat am späten Mittwochnachmittag eine Frau festgenommen, die noch eine Haftstrafe verbüßen musste. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilt, wurden der Police Grand-Ducale Streitigkeiten zwischen mehreren Personen in einer Seitenstraße zwischen der Route de Luxembourg und der Rue des Remparts in Echternach gemeldet.

Bei der Kontrolle ermittelten die Polizisten demnach eine Frau, die noch eine Haftstrafe von neun Monaten zu verbüßen hatte. Nach ärztlicher bescheinigter Haftfähigkeit wurde die Festgenommene zur Strafvollzugsanstalt nach Schrassig gebracht.

(L'essentiel)