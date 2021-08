Polizei meldet Reihe von Einbrüchen

In Howald, Rameldingen und Junglinster wurden am Samstag mehrere Einbrüche verübt, wie die Police Grand-Ducale mitteilt. Auch in Esch/Alzette schlugen Einbrecher zu, die zwei Wohnungen im selben Gebäude ausraubten. In allen Fällen wird ermittelt.

Ein weiterer Einbruch wäre fast im Rollingergrund über die Bühne gegangen, aber der gerade heimkehrende Bewohner bemerkte den Einbrecher, der gerade durch ein Fenster im Erdgeschoss am eindringen war. Der Einbrecher wurde wenig später von einer Polizeistreife auf frischer Tat ertappt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er am Sonntagmorgen dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

