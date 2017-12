Polizei verwarnt am Donnerstag neun Fahrer

Die Beamten lagen am Donnerstagabend zwischen 19 und 20 Uhr in der Rue de Noertzange in Kayl und der Rue de Frisange in Aspelt auf der Lauer. Das Ergebnis: von 159 kontrollierten Fahrern hatte nur einer zu viel getrunken. Dafür kassierte er eine Geldstrafe und der Führerschein wurde einbehalten.

Doch damit war noch nicht Schluss. Die Polizei hat acht weitere Fahrer für andere Vergehen bestraft. Zwei hatten sich nicht ordnungsgemäß angeschnallt, drei weitere hatten keinen gültigen Führerschein dabei, darunter auch zwei Lkw-Fahrer. Drei weiteren Fahrern wurden Strafen für andere Vergehen aufgebrummt. Bei einem davon war das Nummernschild nicht lesbar, ein anderer führte fehlerhafte Fahrzeugpapiere mit sich, der Dritte hatte sein Kind nicht in einem notwendigen Kindersitz untergebracht.

(L'essentiel)