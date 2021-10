Bekiffter Fahrer kracht in Geschäft in Eischen

Ein Autofahrer hat wenige Minuten nach Mitternacht in der Eischener Rue de Steinfort ein Geschäft verwüstet. Das teilt die Police Grand-Ducale am Mittwoch mit. Der Mann hat aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist mehrere Meter in die Räumlichkeiten des Ladens gefahren. Der Unfallfahrer wurde dabei leicht verletzt und noch vor Ort von herbeigeeilten Rettungskräften versorgt.

Sowohl am Gebäude als auch an seinem Fahrzeug entstand ein hoher Materialschaden, den die Polizei in ihrer Mitteilung nicht bezifferte. Bei der Überprüfung des Mannes stellte die Polizei fest, dass er das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gesteuert hatte. Im Inneren des Fahrzeugs stellten die Beamten zudem eine kleine Menge Marihuana sicher. Einen gültigen Führerschein konnte der Mann auch nicht vorweisen.

(sw/L'essentiel)