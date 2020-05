Auto überschlägt sich nach Kollision mit Lieferwagen

Der Fahrer einen Lieferwagens wollte auf der Route de Remich von Trintingen nach Assel am späten Donnerstagabend wenden. Wie die Police Grand-Ducale am Mittwoch mitteilte, stieß er bei dem Manöver mit einem Auto zusammen. Der Fahrer hatte sein Lieferwagen in einem Feldweg nahe des Abzweigs nach Waldbredimus gewendet und wollte dann auf die Route de Remich auffahren. Hier kollidierte er mit dem Auto einer Frau, die mit einer Beifahrerin in Richtung Trintingen unterwegs war.

Durch den Aufprall wurde der Lieferwagen in Richtung des Feldwegs geschleudert. Das Auto überschlug sich und kam 30 Meter weiter in einem Feld auf dem Dach zum Stillstand. Die Fahrer konnten sich beide selbst aus ihren Fahrzeugen befreien. Die Beifahrerin im Auto musste aus dem auf dem Dach liegenden Auto geborgen werden. Alle drei Unfallbeteiligten wurden zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Schwere der Verletzungen konnten weder die Polizei, noch der CGDIS Angaben machen. Feuerwehrleute aus Moutfort und Remich waren am Unfallort im Einsatz, ebenso wie Rettungskräfte aus Remich, Bettemburg, Luxemburg-Stadt sowie der SAMU.

(L'essentiel)