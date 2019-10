Kriminelle brechen sieben Lieferwagen auf

In Esch/Alzette waren in der Nacht auf Dienstag Autoknacker am Werk: Die Bewohner der Rue de Belval stellten am frühen Dienstagmorgen fest, dass Unbekannte in der Nacht insgesamt sechs Lieferwagen aufgebrochen hatten, indem sie die Fenster zerschmetterten. Aus dem Innern der Fahrzeuge entwendeten sie hauptsächlich die Airbags, wie die Police Grand-Ducale mitteilt. Die Spurensicherung wurde zum Tatort gerufen und eine Ermittlung in die Wege geleitet.

Ein weiterer Lieferwagen wurde in der Nacht in der Rue Denise Netgen in Schifflingen aufgebrochen. Hier wurden jedoch Arbeitsmaterialien entwendet.

(L'essentiel)