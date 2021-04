Vier Unbekannte stehlen gewaltsam eine Goldkette

Ein junger Mann ist am Mittwochabend an der Tram-Haltestelle Hamilius-Kirchberg in der Hauptstadt seiner Goldkette beraubt worden, wie die Police Grand-Ducale am Donnerstag mitteilte. Der Bestohlene wurde gegen 17.30 Uhr von einer unbekannten Person von hinten attackiert, die ihm dann die Goldkette abnahm.

Es entstand ein Gemenge, bei welchem der Schmuck zu Boden fiel. Als der Angegriffene versuchte, seine Goldkette wieder an sich zu nehmen, wurde er vom Angreifer und drei weiteren Personen weggestoßen. Die vier Unbekannten flohen dann mit der gestohlenen Halskette in Richtung Parc Monterey. Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um junge Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Telefon: (+352) 244 40 1000 oder E-Mail: Police.Luxembourg@police.etat.lu.

(L'essentiel)