Streit in Weimerskirch endet im Krankenhaus

Zwei alkoholisierte Personen stritten sich am Mittwochabend, kurz vor Mitternacht, in der Rue du Kirchberg in Weimerskirch so heftig, dass die Polizei einschreiten musste. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilen, hätten die Betroffenen sich vermutlich gegenseitig mit einer Flasche verletzt – darauf deuteten erste Ermittlungen hin.

Zunächst sei die Police Grand-Ducale über eine verletze Person informiert worden, traf vor Ort aber noch auf beide Streithähne. Sie wurden erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Der Vorfall wurde zu Protokoll genommen.

(pp/L'essentiel)