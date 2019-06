Mehrere Menschen bei Kollision verletzt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Zu einer Kollision zwischen einem Auto und zwei Motorradfahrern in der Rue de Bastohne in Ettelbrück kam es am Samstagabend gegen 20 Uhr.

Insgesamt wurden drei Menschen verletzt, die beiden Motorradfahrer wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Ursachen des Unfalls sind noch nicht bekannt.

(mm/L'essentiel)