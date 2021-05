Zahlreiche Bürger missachten Ausgangssperre

Zahlreiche Personen haben sich in der vergangenen Woche nicht an die Ausgangssperre gehalten. Diese Bilanz zieht die Polizei, die insgesamt 210 Kontrollen im Zusammenhang mit den geltenden Corona-Bestimmungen durchgeführt hat. So sind rund 90 Personen mit einem Bußgeld belegt worden, 75 Prozent davon wegen Missachtung der Ausgangssperre.

Vier Minderjährige wurden außerdem wegen des Versammlungsverbots zu Geldstrafen verurteilt.