Dichter Rauch steigt über Gewerbegebiet auf

Ein L'essentiel-Leserreporter hat uns am Mittwoch darauf hingewiesen, dass in einem Gewerbegebiet in Fötz ein Feuer ausgebrochen ist. Auf einem Video ist eine starke Rauchentwicklung in der Nähe eines Cora-Marktes zu erkennen.

«Es hat sehr stark gequalmt und nach verbranntem Plastik gerochen», erklärte unser Leser. Die Police Grand-Ducale erklärte, dass der Alarm gegen 13.40 Uhr eingegangen ist. Der Einsatz der Feuerwehr war bereits nach fünf Minuten beendet. Zwei Personen wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Gewerbe- und die Gesundheitsaufsicht wurden von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt.

(fl/L'essentiel)