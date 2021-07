51-​​Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall in Echternach

In Echternach kam es am Dienstagmorgen zu einem tödlichen Arbeitsunfall, nachdem ein 51-jähriger Bauarbeiter auf einer Baustelle aus dem dritten Stockwerk mehrere Meter tief in einen Schacht abstürzte. Das berichtete die Police Grand-Ducale.

Die Rettungskräfte konnten den Luxemburger aus dem Westen des Landes nicht mehr retten. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Der Mess- und Erkennungsdienst der Kriminalpolizei wurde von der Staatsanwaltschaft mit der Untersuchung vor Ort betraut. Beamte der ITM wurden informiert und begaben sich ebenfalls zur Unglücksstelle.

(L'essentiel)