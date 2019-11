Fahrer verliert Kontrolle und verletzt drei Mitfahrer

Ein Fahrer hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem CR115 die Kontrolle über sein Auto verloren, wie die Police Grand-Ducale berichtete. Dabei wurden der Fahrer und seine drei Mitfahrer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Außerdem wurde bei der Kollision zweier Autos an der Rue de Mamer in Bartringen am Samstagabend eine Person verletzt. Auch in der Rue Henri Koch in Esch/Alzette krachte es, wobei ein Unfallbeteiligter verletzt wurde.

(L'essentiel)