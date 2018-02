Bewaffnete Diebe überfallen Juwelier in Esch

Am heutigen Dienstagmorgen haben drei Unbekannte einen Juwelierladen in Esch/Alzette in der Rue Dicks ausgeraubt. Dabei bedrohten sie den Ladenbesitzer mit einer Pistole und zwangen ihn so, ihnen Wertgegenstände auszuhändigen.

Im Anschluss flüchteten die Täter zu Fuß durch die Rue de la Poste in die Fußgängerzone. Eine Fahndung wurde sofort eingeleitet. Da die Täter zu Fuß unterwegs sind, bittet die Polizei darum im Großraum Esch keine Anhalter mitzunehmen.

Täterbeschreibung:

Alle drei sind männlich und vermutlich osteuropäischer Herkunft. Der erste Mann ist circa 1,90m groß, von dünner Statur, jüngeren Alters, und trägt eine schwarze Kappe und Jacke mit Pelzkapuze. Der Zweite ist etwa 1,60m groß und schwarz gekleidet. Der Dritte ist etwa 1,75m groß, von kräftiger Statur und bereits älter.

Alle zweckdienliche Hinweise bitte an die Dienststelle C.I. Esch/Alzette unter der Telefonnummer: 4997-5500 oder an die Notrufzentrale 113. Die Polizei bittet Autofahrer, keine Anhalter mitzunehmen.

(dix/L’essentiel )