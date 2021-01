75 Prozent der Verstöße betreffen Ausgangssperre

Zwischen dem 26. Dezember und dem 3. Januar hat die Police Grand-Ducale insgesamt 400 Kontrollen im Hinblick auf die verschärften Corona-Maßnahmen durchgeführt. 75 Prozent der Verstöße hingen dabei mit der Ausgangssperre zusammen.

Insgesamt wurden dabei 215 Personen gebührenpflichtig verwarnt, in den meisten Fällen wegen Missachtung der Ausgangsbeschränkung. Zusätzlich wurden in 22 Fällen größtenteils Minderjährige mit einem Protokoll beziehungsweise einem Bericht an die zuständigen Behörden verwarnt, die gegen die Corona-Maßnahmen verstoßen hatten.

Die Bußgelder für die Nichteinhaltung von Gesundheitsmaßnahmen wurden von 145 Euro auf 300 Euro deutlich erhöht.

(L'essentiel)