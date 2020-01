Zwei Menschen sterben bei A6-​​Crash

Gegen 19 Uhr war am Montagabend ein Lastwagen auf Höhe der Ausfahrt Strassen in Richtung Gaspericher Kreuz auf ein Stauende aufgefahren. Dabei wurden zwei weitere Lkws und zwei Autos ineinander geschoben. Die Fahrer beider Pkws hatten keine Chance, beide starben noch an der Unfallstelle, wie die Police Grand-Ducale mitteilte.

Ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Einsatz, über Verletzte ist nichts bekannt. Die Ursache für den Stau war ein vorangegangener Unfall bei der Ausfahrt Bartringen. Ein Lkw und ein Auto waren zusammengestoßen.

Die Autobahn A6 wird laut Polizei noch «für mehrere Stunden gesperrt» bleiben.

(L'essentiel)