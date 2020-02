Polizei schnappt zwei Einbrecher auf frischer Tat

Für Einbrecher ist die dunkle Jahreszeit Hochsaison. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte wurden zwischen Montagmorgen und Dienstagmorgen drei Einbrüche in Luxemburg gemeldet. Demnach drangen in der Nacht auf Dienstag kurz nach Mitternacht zwei Täter in ein Haus in der Route d'Arlon in Luxemburg-Belair ein. Dabei blieben sie nicht unbemerkt. Die alarmierten Beamten konnten die Diebe noch im Haus stellen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden beide festgenommen und einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Am Montagabend entdeckte eine Frau in der Rue d'Athus in Petingen einen Einbruch in ihr Haus. Die Täter verschafften sich demnach über die Terrassentür auf der Rückseite des Hauses Zutritt. Die Tat sei zwischen 12 und 19 Uhr geschehen. Dabei durchwühlten die Täter das ganze Haus auf der Suche nach Schmuck und Bargeld.

Im Laufe des Montags schlugen Kriminelle in Neunhäusgen zu. Hier brachen die Täter in das Haus einer Familie in der Rue Principale ein.

Hinweise zur Einbruchsprävention und zum Verhalten nach einem Einbruch finden Sie auf der Internetseite (Französisch) der Polizei

(th/L'essentiel)