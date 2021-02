Dealer schluckt vor Kontrolle 23 Kokainkugeln

Ein Drogendealer hat vor einer Polizeikontrolle in Luxemburg offenbar mehrere Kokainkugeln geschluckt. Dies geht aus einem Bericht hervor, den die großherzogliche Polizei am Montag veröffentlichte. Demnach hat die Police Grand-Ducale insgesamt drei Drogendealer auf frischer Tat ertappt, die auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen wurden.

Nachdem ein mutmaßlicher Dealer am Dienstag vergangener Woche seine Ware aus seinem Mund genommen habe, vermutete die Polizei, dass sich weitere Drogen in dessen Besitz befinden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde bei dem Mann daraufhin «eine Scanner-Untersuchung im Krankenhaus durchgeführt». 23 Kokainkugeln wurden infolgedessen sichergestellt und beschlagnahmt. Der Mann wurde festgenommen. Gegen den Mittelsmann und den Käufer wurde Strafanzeige erstellt.

Scanner-Untersuchungen bei weiterem Dealer

Nach einer weiteren auf frischer Tat beobachteten Drogenübergabe zwischen einem vermeintlichen Dealer und einem Käufer, die an einem Bahnsteig am Hauptbahnhof stattfand, konnte auch dieser Drogenverkäufer am Dienstagmorgen gestellt und festgenommen werden.

Am Donnerstagnachmittag nahm die Polizei einen weiteren Drogenverkäufer in der Avenue de la Gare fest. Bei dieser durch die Staatsanwaltschaft angeordneten Scanner-Untersuchung wurden vier Kokainkugeln sichergestellt.

(L'essentiel)