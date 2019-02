Police Grand-​​Ducale nimmt Bodypacker hoch

Artikel per Mail weiterempfehlen

Einer Streife der Police Grand-Ducale gingen in der Nacht auf Dienstag zwei sogenannte Bodypacker ins Netz. Der Staatsanwalt hatte bei den Tatverdächtigen eine Scanner-Untersuchung angeordnet. Die verlief bei zwei der Personen positiv. Die Drogendealer transportieren ihre Ware, indem sie sie schlucken. Um welche Substanzen es sich handelte, teilte die Police Grand-Ducale bisher nicht mit. Ebenso wurden keine Angaben zur Menge gemacht. Die in der Avenue de la Gare Festgenommenen werden am heutigen Dienstag dem Untersuchungsrichter vorgeführt, der einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (BTM) prüft.

Auch in Petingen gingen der Polizei vergangene Nacht zwei Männer ins Netz. Bei einer Fahrzeug- und Personenkontrolle auf einem Parkplatz in der Rue Op Raechels fiel ein Insasse durch Cannabisgeruch auf. Nach einer Körperdurchsuchung wurden elf Gramm Haschisch und eine geringe Menge Cannabis beschlagnahmt. Strafanzeige wurde gestellt.

(mf/L'essentiel)