Unbekannte entsorgen Innereien im Wald

Spaziergänger machten am Samstag eine unappetitliche Entdeckung entlang eines Waldweges in Redingen/Attert: In einer blauen Tüte an einem Waldweg befanden sich die Innereien eines Tieres, wie die Polizei am Montag mitteilt. Der Waldweg liegt zwischen dem CR304 und dem Industriegebiet Solupla.

Die Eingeweide stammen nach ersten Ermittlungen von einem jungen männlichen Rind. Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer der toten Tieres oder Zeugen, die Angaben zum Fund machen können. Hinweise nimmt die Polizeidienststelle Redingen per Telefon unter (+352) 244 92 1000 entgegen.

An dieser Stelle wurden die Überreste gefunden. (Foto: Police Luxemburg/Geoportail)

(L'essentiel)