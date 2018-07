Schon wieder kollidiert ein Lkw mit einer Brücke

Es war gegen 18:30 Uhr, als der Lastkraftwagen am gestrigen Mittwoch mit seinem Anhänger zwischen Manternach und Mertert an einer Eisenbahnbrücke hängenblieb.

Der Fahrer hatte die Höhe des Viadukts unterschätzt, welches lediglich Fahrzeuge bis zu einer Höhe von 2,80 Metern zulässt. Das Dach seines Anhängers kollidierte mit der Struktur und verursachte erhebliche Schäden am Fahrzeug. Auch die Brücke wurde beschädigt, berichten die Rettungskräfte auf ihrer Facebook-Seite. Verletzt wurde niemand.

Erst Mitte Juni war ein Lkw in Luxemburg-Stadt am Pont de Clausen unter einer Eisenbahnbrücke stecken geblieben. Die Folge war eine vorsorgliche Unterbrechung des gesamten Zugverkehrs zwischen Dommeldingen und Hauptstadt. Zur Erinnerung: Die Missachtung des «Accès interdit» ist mit einem Bußgeld von 74 Euro verbunden, so hatte das Infrastrukturministerium nach dem Vorfall in Clausen mitgeteilt.

(L'essentiel)