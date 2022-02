Zoll feiert 1,5 Tonnen-​​«Fang» am Findel

«Wir wurden Anfang September 2021 über die Ladung informiert», erzählt Alain Bellot, Leiter der Zoll- und Akzisenverwaltung. «Aber wir brauchten drei Monate, um sie auszusortieren, denn die Zigarettenstangen waren zwischen völlig legalen Kleidungsstücken, Lebensmitteln oder elektronischen Geräten versteckt». Das war das Ergebnis einer «optimalen Zusammenarbeit mit den britischen Zollbehörden», fährt Bellot fort.

Am Ende standen 1,9 Millionen geschmuggelte Zigaretten, deren Gewicht auf 1,5 Tonnen geschätzt wird, was «in meiner Karriere der größte Fang am Findel» ist, wie der Beamte erzählt. «Sie kamen aus Taiwan, aber der Ursprung muss wohl China gewesen sein, und sie waren für das Vereinigte Königreich bestimmt», berichtet Alain Bellot.

Während des Umladens vom Flugzeug auf den Lkw fing der Zoll die Schmuggelware ab. Der Betrug am britischen Fiskus «wird auf 1,5 Millionen Euro geschätzt, da die Steuern und Verbrauchsteuern auf Tabakwaren dort sehr hoch sind, zu denen noch die Einfuhrabgaben in das Vereinigte Königreich hinzukommen», erläutert Zollkommissar Yves Lentz. Die zwölf Paletten mit Zigaretten «werden nun unter Zollaufsicht verbrannt», während «die Personen, die den Schmuggel in Gang gesetzt haben, und die Empfänger der Ware identifiziert werden konnten», so Marco Richard, Inspektionsleiter im Cargo Centre.

(Jean-François Colin/L'essentiel)