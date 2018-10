Mit 179 Stundenkilometern unterwegs

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ganz schön schnell unterwegs waren zwei Autofahrer am Wochenende: Freitagnacht überprüfte die Großherzogliche Polizei einen Autofahrer, der mit fast 180 km/h auf der N11, bei Echternach und in Richtung Luxemburg unterwegs war. Sein Führerschein wurde vor Ort entzogen.

Dasselbe «Schicksal» ereilte einen Fahrer, der kurz vor Mitternacht in Luxemburg-Stadt angehalten wurde, während er mit 111 Stundenkilometer in einer 50er-Zone auf der route d'Arlon unterwegs war. Der Fahrer besaß keinen gültigen Führerschein, dafür wurde er per Haftbefehl gesucht.

1771 Autofahrer in Luxemburg haben im Jahr 2017 ihren Führerschein verloren, bereits 1.300 weitere seit Anfang des Jahres. Hohe Geschwindigkeiten (mehr als 50 Prozent der erlaubten Höchstgeschwindigkeit) wird mit dem sofortigen Entzug des Führerscheins geahndet.

(L'essentiel)