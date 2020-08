Ein Toter nach Brand in Redinger Einfamilienhaus

Am Montagmorgen brach gegen 9 Uhr ein Feuer in einem Einfamilienhaus im Redinger Ortsteil Niederpallen aus. Das teilt die Polizei am Mittag mit. Der CGDIS fand während der Löscharbeiten im Inneren des Hauses eine leblose Person.

Die Todesursache ist derzeit noch unklar, eine Autopsie wurde von der Staatsanwaltschaft angeordnet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

(L'essentiel)