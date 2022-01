Polizei in Luxemburg rückt Dutzende Male aus

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist die Polizei landesweit in etwa 30 Fällen von nächtlicher Ruhestörung um Hilfe gebeten worden. Ob in «Bettemburg, Differdingen, Berchem, Ettelbrück, Hobscheid, Niederkerschen, Strassen, Kayl, Schifflingen, Fels, Bissen oder Mertzig», wie die großherzogliche Polizei am Sonntag mitteilt. In Esch/Alzette zählten die Ordnungskräfte vier Einsätze, in der Hauptstadt vierzehn.

In den meisten Fällen handelte es sich um zu laute Musik oder Lärm in Restaurants oder Privatwohnungen. Die Polizei berichtet, dass diese Fälle vor Ort in gutem Einvernehmen gelöst wurden, und spricht auch von «einem Dutzend» Streitigkeiten und verbalen Auseinandersetzungen, die ebenfalls mit den Beteiligten geklärt werden konnten.

(nc/L'essentiel)