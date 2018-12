Einbrecher wird von Auto überrollt und flieht weiter

Nach einer Reihe mehrerer Einbrüche am Wochenende konnte die Police Grand-Ducale am gestrigen Abend einen Mann festnehmen, der dringend verdächtigt wird in den vergangenen Wochen mehrere Einbrüche im Raum Berchem, Livingen und Crauthem begangen zu haben.

Bei einer Patrouillenfahrt in Berchem wurden die Beamten auf einen verdächtigen Wagen aufmerksam, der in Richtung Livingen unterwegs war. Als die Polizisten das Fahrzeug kontrollieren wollten, beschleunigte der Fahrer und es kam zu einer kurzen Verfolgungsjagd. Der Verdächtige verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und sprang aus seinem noch rollenden Auto. Bei der halsbrecherischen Aktion wurde er von seinem eigenen Fahrzeug im Bereich der Beine erfasst, flüchtete aber dennoch weiter in ein naheliegendes Feld, in welchem er entkommen konnte.

Der Beifahrer des Verdächtigen konnte gestellt werden. Im Fahrzeug wurde zahlreiches Diebesgut, vor allem Schmuck sichergestellt. Am Abend wurde der Police Grand-Ducale ein Einbruch in Berchem gemeldet, welcher dem zuvor gestellten Einbrecher eindeutig zugeordnet werden konnte.

Polizei sucht Hinweise zum Diebesgut

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Fahrzeug sowie das aufgefundene Diebesgut beschlagnahmt. Der mutmaßliche Einbrecher wurde festgenommen und heute Mittag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Die Polizei sucht nun nach den Besitzern des Schmuckes. Die Besitzer oder Personen, die Informationen/Hinweise zum gestohlenen Schmuck liefern können, sollen sich bitte bei der Polizei Esch/Alzette (Tel: 4997-5500) melden.

(L'essentiel)