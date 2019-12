Diebe stehlen mehrere Keyless-​​Autos

Der jüngste Fall wurde am Montagmorgen entdeckt. Ein Mann suchte in der Route de Longwy in Rodingen sein Auto, das er am Sonntagabend vor seinem Haus abgestellt hatte. Sein mit einem Keyless-System ausgestatteter, grauer Toyota Landcruiser wurde gestohlen. Fahrzeuge mit dieser Technologie können entriegelt und gestartet werden, sobald das Schlüsselsignal in der Nähe des Autos registriert wird.

Der Mann war nicht das einzige Opfer an diesem Wochenende. In der Nacht auf Montag wurde in Bridel der Lexus einer Frau vor dem Haus entwendet. Gegen 23 Uhr wurde die Frau durch Motorgeräusche aufgeschreckt, dachte allerdings, die Person am Steuer sei ihr Ehemann. Erst später bemerkte sie, dass der blaue Lexus (Modell RX 450 H) gestohlen wurde.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein weißer Lexus desselben Models, der in Mamer in der Route d'Arlon vor dem Haus der Besitzer geparkt war, gestohlen. Auch die beiden Lexus-Modelle waren mit der Keyless-Technologie ausgerüstet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf ihre Sicherheitshinweise im Umgang mit dieser Technologie hin. Ob die Taten zueinander in Verbindung stehen, konnte die Polizei am Montagnachmittag auf Nachfrage von L'essentiel nicht bestätigen, da die Ermittlungen noch andauern.

