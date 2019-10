Betrunkener nimmt Polizisten in Würgegriff

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Polizist ist am Sonntagabend in der Grand-Rue in Vianden von einem Mann begrapscht worden. Auf sein Verhalten angesprochen, wollte er sich weder ausweisen noch den Anweisungen der Beamten folgen. Als er sich dann vom Tatort entfernen wollte, wurde er erneut aufgefordert sich auszuweisen.

Statt dies zu tun, packte er einen Polizeibeamten von hinten im Würgegriff und riss ihn zu Boden. Es entstand ein Handgemenge wobei weitere Anwesende gegenüber den Polizisten handgreiflich wurden.

Nachdem die Situation unter Kontrolle war, wurde der alkoholisierte Angreifer zur Dienststelle verbracht und über Nacht in der Ausnüchterungszelle untergebracht. Eine Strafanzeige wurde erstellt.

(L'essentiel)