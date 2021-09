Arbeiter stürzt mehrere Meter in ein Loch

Ein Arbeiter wurde am Montag gegen 14 Uhr schwer verletzt, nachdem er mehrere Meter tief in ein Loch gestürzt war, wie die Polizei mitteilte. Der Vorfall ereignete sich auf einer Baustelle in der Canach Street in Ötringen.

Das Opfer wurde zunächst vor Ort behandelt und dann ins Krankenhaus gebracht. Die Arbeitsaufsichtsbehörde wurde informiert, es wurde eine Untersuchung eingeleitet.

(L'essentiel)