Ladendieb wird auf frischer Tat ertappt

Ein Langfinger ging dem Sicherheitspersonal eines Einkaufszentrums am Sonntag ins Netz. Der Ladendieb konnte am Sonntagnachmittag in der Rue Alphonse Weicker festgenommen werden, nachdem ein Sicherheitsbeamter ihn dabei beobachtete, wie er erst an drei Ipads die Diebstahlsicherung entfernte und sie anschließend wieder in seinen Einkaufskorb legte.

Die Person verließ den Laden dann wenig später mitsamt der Ware im Wert von rund 1200 Euro. Dort konnte der Mann allerdings sofort vom Sicherheitspersonal gestellt werden. Eine Personenüberprüfung ergab, dass der Mann bereits unter gerichtlicher Kontrolle steht. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Mannes an. Am Montag wurde er dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

(L'essentiel)