Polizei meldet am Wochenende 180 Verstöße

Die Kontrollen waren angekündigt. Und dennoch hat die Police Grand-Ducale bei den landesweit 260 Kontrollen zur Einhaltung der von der luxemburgischen Regierung vorgesehenen Maßnahmen insgesamt 180 Verwarnungen ausgestellt.

Wie die Polizei mitteilt, wurden sowohl am Samstag als auch am Sonntag jeweils 90 gebührenpflichtige Verwarnungen ausgestellt. Die Mehrheit bezog sich auf Ansammlungen von Personen welche nicht miteinander leben. Demnach gehen die meisten Verstöße auf das Konto von Personen, die sich Freunden trafen, sei es zu Hause, auf Campingplätzen oder an anderen Orten.

Richtig teuer wurde es für den Inhaber einer Gaststätte in Bettemburg, der trotz Verbots sein Lokal geöffnet hatte.

(L'essentiel)