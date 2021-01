Schneechaos sorgt für zahlreiche Unfälle im Land

Nach Angaben des ACL haben sich am Donnerstagabend landesweit mehr als zwanzig Unfälle im Schneetreiben ereignet. Auf dem CR377 war ein Pkw in den Straßengraben gerutscht, ebenso wie in der Rue de Pépange in Livingen.

Auch auf den Autobahnen A7 und A3 hat es gekracht. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer hingen zudem wegen des Schneechaos fest. Ein Lkw hatte sich auf der N15 in Pommerloch festgefahren, ein anderer kam auf der N7 bei Fridhaff nicht mehr von der Stelle. In Hostert am Binnewee (CR126b) erwischte es einen Bus.

Aufgrund der schlechten Straßenverhältnisse ist darüber hinaus die Rue des Ateliers in Petingen aktuell für den Verkehr gesperrt.

(L'essentiel)