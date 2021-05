Zwei Personen nach Vorfall in Lokal hospitalisiert

Am Freitag gegen 12 Uhr ist es nach Angaben der Polizei in einem Lokal in Hobscheid zu einem «Zwischenfall» gekommen. Was genau passiert ist, konnten die Beamten auch auf L'essentiel-Nachfrage nicht genau sagen. Zwei Personen sollen bei dem Vorfall allerdings verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden sein. Auch die Art der Verletzungen ist der Polizei aktuell nicht bekannt, sie seien «mehr oder weniger schwer», hieß es in der Mitteilung.

Die Kriminal- sowie die technische Polizei waren vor Ort. Eine Untersuchung wurde von der Staatsanwaltschaft eingeleitet.

(L'essentiel)