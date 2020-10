Lkw-​​Fahrer stirbt nach Zwischenfall auf der A1

Ein 38-jähriger Fahrer eines Lastwagens ist am Montag um kurz nach 8 Uhr auf der A1 gestorben. Das teilt die Polizei am Montag mit. Der Mann fuhr auf der Strecke zwischen Wasserbillig und Mertert, als er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er geriet zunächst auf die Überholspur und touchierte dort ein Auto. Der Lastwagen fuhr dann weiter Richtung Standstreifen, krachte in die Leitplanke und kam schließlich zum Stehen.

Offenbar hatte der Fahrer ein medizinisches Problem. Die herbeigeeilten Rettungskräfte versuchten den Fahrer wiederzubeleben – ohne Erfolg: Der Mann verstarb jedoch noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer, dessen Wagen auf der Überholspur von dem Lkw erfasst wurde, blieb unverletzt. Er konnte nach der Unfallaufnahme weiterfahren.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Autopsie angeordnet, um die genaue Todesursache zu klären.

(Thomas Holzer/L'essentiel)